Mikołaj K. usłyszał wyrok w trybie nakazowym. Aktor złożył sprzeciw

Jest decyzja sądu w sprawie niepłacenia alimentów przez Mikołaja K. To jeszcze nie koniec tej sprawy, bo obie strony złożyły kolejne wnioski.

Głośna afera z Mikołajem K. miała swój finał w sądzie! Aktor miał nie wywiązywać się z obowiązku alimentacyjnego wobec swoich synów od czerwca 2017 roku do 15 lipca 2021 roku. Wyrok w sprawie niepłacenia alimentów już zapadł, ale to nie koniec, bo Mikołaj K. wniósł sprzeciw... Zapowiada się sądowa przepychanka?

Mikołaj K. usłyszał wyrok w sprawie niepłacenia alimentów

Już od jakiegoś czasu jest głośno o sprawie niepłacenia alimentów przez Mikołaja K. dotyczącej dwóch synów aktora z jednego z poprzednich związków. Z pisma, do którego dotarł serwis Pomponik okazało się, że Mikołaj K. ma zalegać z alimentami na kwotę 140 tys. zł. To nie jest jeszcze ostateczny koszt, jaki po otrzymaniu wyroku aktor miałby pokryć. Wraz z odsetkami i innymi kosztami to kwota rzędu nawet 170 tys. zł.

Sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uznał oskarżonego Mikołaja K. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie z art. 209 § 1 k.k. skazał go i wymierzył mu karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 30,00 zł (trzydziestu) złotych — poinformował informator serwisu Plotek

Damian Klamka/East News

Okazuje się, że kosztów może być jeszcze więcej, ale to nie koniec sprawy alimentacyjnej z udziałem Mikołaja K. W sądzie do wyroku złożono sprzeciw, a to oznacza, że wyrok nie ma już mocy nakazowej i znów wróci na wokandę z nowym terminem.

Musi też zapłacić na rzecz Skarbu Państwa kwotę 277,10 zł (dwieście siedemdziesiąt siedem i 10/100) złotych tytułem kosztów postępowania oraz kwotę 600,00 zł (sześciuset) złotych tytułem opłaty sądowej. Do wyroku nakazowego został złożony sprzeciw i dodatkowo ze strony pokrzywdzonej został złożony wniosek o naprawę szkody, czyli o uregulowanie zaległości alimentacyjnej. W związku z wniesionym sprzeciwem wyrok ten utracił moc wyroku nakazowego - informuje Plotek.

East News PIOTR FOTEK/REPORTER

Sądzicie, że Mikołaj K. zdecyduje się uregulować alimenty na synów?