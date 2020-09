Mikołaj i Sylwia z "Love Island" jako... nowożeńcy! Jak poradzą sobie z pierwszym tańcem?

Mikołaj i Sylwia, czyli zwycięzcy pierwszej polskiej edycji "Love Island", są parą od roku. Program dał im miłość i pomimo drobnych kryzysów, w dalszym ciągu ta dwójka jest ze sobą. Co więcej, okazało się, że Sylwię i Mikołaja już wkrótce zobaczymy na... ślubnym kobiercu! Jak to możliwe? Zobaczcie!

Mikołaj i Sylwia obecnie walczą o kryształową kulę w "Tańcu z gwiazdami". Para może liczyć na ogromne wsparcie fanów, którzy kibicują im nie tylko w programie, ale także w życiu prywatnym. Niestety, niedawno okazało się, że para znów przechodzi drobny kryzys. Sylwia i Mikołaj obecnie nie mieszkają razem.

Treningi i same live’y są tak wyczerpujące, że obecnie nie chodzimy na randki. Najważniejsze dla nas w tym momencie jest dobre przygotowanie do programu. Mam nadzieję, że za jakiś czas to sobie odbijemy. Bo to, że ze sobą nie mieszkamy, nie oznacza, że nie jesteśmy razem. Obecnie po prostu od siebie odpoczywamy - wyjawiła Sylwia Madeńska.