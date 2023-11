Mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego postanowili uczcić pamięć zamordowanego 5-letniego Dawidka, wypuszczając w niebo setki balonów w kolorze czerwonym i niebieskim. Wybór tych barw nie jest przypadkowy. To kolory głównego bohatera bajki "Auta" - Zygzaka McQueena. Tę postać uwielbiał 5-letni Dawid.

W ten sposób uczczono pamięć dziecka w Parku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim. Potem przyszedł czas na kolejne miasta. Jak podaje se.pl ten sam pomysł wykorzystano jeszcze w Werbkowicach oraz Kozienicach.

Zobaczcie to wzruszające nagranie!

Kiedy pogrzeb 5-letniego Dawida?

Poszukiwania 5-letniego Dawida to największa tego typu akcja w historii polskiej historii. Jednak ta sprawa poruszyła całą Polskę. W sobotę, 20 lipca, potwierdził się najbardziej dramatyczny finał i policjanci odnaleźli ciało chłopca. Mama Dawida wydała oświadczenie, w którym podziękowała służbom i poprosiła o modlitwę:

Szanowni Państwo. Składam podziękowania Służbom, które z ogromna determinacją, nie szczędząc środków i wysiłku prowadziły akcję poszukiwawczą. Dziękuję lokalnej Społeczności, Mediom i wszystkim tym, którym los mojego Synka nie był obojętny, którzy do końca okazywali wsparcie wierząc w szczęśliwe zakończenie. Proszę o modlitwę. Mama Dawida - czytamy w oświadczeniu przesłanym do "UWAGA! TVN".

W odpowiedzi na ten apel odbyła się msza święta w intencji chłopca w Grodzisku Mazowieckim, gdzie mieszkał z rodzicami. Data pogrzebu ciągle nie jest znana.

Zabójstwo Dawida

Przez cały okres poszukiwań służby w nich uczestniczące miały nadzieję, że dziecko uda się odnaleźć całe i zdrowe. 5-letni Dawid zaginął 10 lipca, to wtedy ok. godziny 17.00 ojciec odebrał go od dziadków i miał odwieźć do matki. Jednak to nie nastąpiło, a kobieta zgłosiła zaginięcie. Ok. godziny 18.00 Paweł Ż. wysłał do żony SMS-a z informacją, że już nie zobaczy syna. Późnym wieczorem ojciec chłopca rzucił się pod pociąg, a po dziecku ślad zaginął.

Po 10 dniach policja znalazła ciało 5-latka, a po przeprowadzonej sekcji zwłok prokuratura podczas konferencji prasowej poinformowała, że dziecko zostało zamordowane, najprawdopodobniej przez ojca:

W zdarzeniu nie brały udziału inne osoby niż ojciec Dawida. (...) Do zabójstwa doszło najprawdopodobniej w samochodzie - powiedział Łukasz Łapczyński rzecznik Prokuratury Okręgowej.

Obecnie trwają poszukiwania narzędzia zbrodni, w tym celu przeszukiwane są miejsca, w których ostre narzędzie mogło zostać porzucone.

Miejsce odnalezienia ciała 5-letniego Dawida.

