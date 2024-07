Magdalena Mielcarz należy do nielicznego grona polskich gwiazd, które grzeszą stylem. Aktorka przyzwyczaiła nas do tego, że zawsze wygląda olśniewająco, a w jej garderobie znajdują się ubrania warte fortunę. Żeby uzyskać taki efekt nie jest łatwo, zwłaszcza jeśli poprzeczka jest coraz wyżej zawieszona. Magda jednak daje radę i znów udało się jej nas zaskoczyć.



Jak dowiedziało się AfterParty.pl w sobotnim odcinku "The Voice Od Poland" zobaczyliśmy Magdalenę w czarno-czerwonej, seksownej sukience Balmain. Żeby kupić taką kreację trzeba naprawdę mieć spore zaplecze finansowe, bo kosztuje ona (głęboki wdech) 22 500 złotych!



Magda mogła niestety tylko obejść się jednorazową przyjemnością noszenia tej kreacji, ponieważ została ona wypożyczona dla niej tylko na potrzeby programu przez warszawski butik Moliera 2. Nie zmienia to jednak faktu, że Mielcarz wyglądała w niej po prostu bosko. Zresztą, zobaczcie sami:



