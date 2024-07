Magda Mielcarz długo nie pojawiała się na salonach z mężem u boku. Główną przyczyną tego było, że kiedy ona przyjeżdżała do Polski, rodzina zostawała w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja zmieniła się od kiedy Mielcarz prowadzi "The Voice Of Poland". Aktorka nie wyobrażała sobie tak długiej rozłąki z najbliższymi, więc na czas nagrań zabrała męża i córkę ze sobą do Warszawy.

Wczoraj pierwszy raz Magda przyszła z mężem na pierwszą oficjalną imprezę, "Róże Gali". Wybrankiem Mielcarz jest amerykański biznesmen, o którym prezenterka w jednym z wywiadów powiedziała, że kobiety w Stanach ciągle próbują jej go odebrać.

Naprawdę jest aż tak przystojny?

