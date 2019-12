Bluzka Natalii Siwiec to hit Instagrama! Kupisz ją w sieciówce za mniej niż 150 zł

Natalia Siwiec doskonale wie jak wyglądać świetnie niezależnie od okazji. Fotomodelka zachwyca nie tylko na ściankach ale również na co dzień. W końcu jej stylem inspiruje się wiele kobiet. Tym razem zaprezentowała się w codziennej stylizacji z sieciówki. Look robi wrażenie, a kosztuje bardzo niewiele.

Natalia Siwiec w stylizacji NA-KD

Jeansy to element garderoby, który znajduje się w szafie każdego z nas. Z czym je zestawić, aby wyglądać szałowo? Z propozycją wychodzi Natalia Siwiec, która spodnie z wysokim stanem połączyła z krótką, odsłaniająca brzuszek bluzką, która dodatkowo podkreśla talię. Szerokie rękawy dodają stylizacji elegancji i na pewno zwracają uwagę. Zestaw, który wybrała gwiazda to produkty marki NA-KD, stworzone w kolaboracji z blogerką Anną Skurą. Kremowa bluzka dostępna jest w cenie 145,95 zł, a spodnie kupimy za 181,95 zł. Natalia do całości stylizacji dopasowała ulubione buty z domu mody Prada.

Miejska stylizacja Natalii Siwiec robi wrażenie. Modelka łączy luksusowe elementy garderoby z rzeczami upolowanymi w sieciówce.

