Kilka dni temu brazylijski piłkarz Neymar został oskarżony o gwałt! Sportowiec miał dopuścić się go na 26-letniej modelce, którą poznał na Instagramie. Neymar nie przyznał się do winy, ale czy po zobaczeniu tego wideo zmieni zdanie? Do sieci wyciekło nagranie, w którym para kłóci się ze sobą w hotelu i dochodzi do rękoczynów!

Nagranie z Neymarem i modelką

Neymr i Najila Trindade Mendes de Souza poznali się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Modelka tak spodobała się piłkarzowi, że ten zaprosił ją na romantyczną randkę do Paryża. Sportowiec opłacił 26-latce bilety i zakwaterowanie. Ale według zeznań modelki miłe spotkanie zamieniło się w brutalny atak. Neymar pierwszej nocy zgwałcił 26-latkę.

Kobieta po zdarzeniu nie wymeldowała się z hotelu, a została w nim na kolejną noc. Czy po to, aby nagrać sportowca jak przyznaje się do czynu? Do sieci trafiło właśnie nagranie, w którym para ostro kłóci się ze sobą.

- Nie, nie, nie, nie, nie. Nie bij mnie. Nie lubię tego - powiedział Neymar. - Nie? Uderzysz mnie, prawda? - zapytała Najila. - Nie - odpowiedział. - Nie? - zapytała jeszcze raz.

Na nagraniu widać, jak modelka kilkukrotnie uderza Neymara i potem rzuca czymś w sportowca. Krzyczy też do niego, że "uderzyła go, ponieważ on wczoraj zaatakował ją i zostawił samą w hotelu".

– Znamy to nagranie. Udowadnia ono tylko, że Neymar był przez nią bity. Prowokuje go, żeby zobaczyć, czy odda – wyjaśnia ojciec piłkarza, menadżer.

Jak informuje zagraniczna prasa modelka ma spore kłopoty finansowe. Pod koniec maja została skazana za niezapłacenie zaległego czynu oraz jest winna pieniądze jednej ze szkół artystycznych w Sao Paulo. Czy kobieta w ten sposób próbuje dostać pieniądze od sportowca? Neymar cały czas mówi, że to próba wymuszenia odszkodowania.

Jak jednak wytłumaczyć dolegliwości, z którymi Najila zgłosiła się do szpitala?

Nagranie z Neymarem i modelką wyciekło do sieci

Neymar został oskarżony o gwałt

