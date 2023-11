Wakacyjny wyjazd nie zakończył się dobrze dla Michela Morana. Restaurator poinformował swoich fanów na Instagramie, że miał wypadek i właśnie przebywa w szpitalu w Hiszpanii! W jakim staniej jest juror programów "MasterChef" i "MasterChef Junior" ? Co dokładnie się stało?

Michel Moran popularność w Polsce zyskał za sprawą dwóch programów TVN: "MasterChef" i "MasterChef Junior". Juror w kuchennych show jest od samego początku. Widzowie kochają jego zabawne kaleczenie języka i wielkie poczucie humoru. Francuski restaurator jest zdania, że szef kuchni "musi czasami krzyczeć", ale na wizji Moran rzadko podnosi głos. Moran jest raczej z tych spokojniejszych i milszych jurorów, co bardzo cieszy uczestników.

Tegoroczny urlop Moran spędza w Hiszpanii. Niestety, gwiazdorowi TVN-u przydarzył się nieduży wypadek na koniec wakacji! O wszystkim restaurator poinformował na swoim Instagramie.

Cześć wszystkim. No i tak, leżę w szpitalu. Proszę zobaczyć. To nic poważnego, ale chyba złamałem rękę. Czekam na prześwietlenia i mam koniec wakacji. Niestety, tak to się dzieje. Całuje wszystkich w Polsce i pozdrawiam z Hiszpanii - powiedział Michel.