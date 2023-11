O rozwodzie z Michałem Wiśniewskiem Dominika Wiśniewska poinformowała w marcu na swoim Facebooku. Co prawda szybko usunęła post i wyjaśniła, że napisała to pod wpływem emocji, ale ta informacja wypłynęła od niej samej. Przyznała potem, że to jej mąż złożył pozew rozwodowy. I choć wydawało się, że w tej sprawie wszystko jest już przesądzone, teraz okazuje się, że dramatyczne wydarzenia ostatnich dni znów zbliżyły do siebie Dominikę i Michała!

Choroba syna Dominiki Wiśniewskiej!

Michał Wiśniewski na początku roku złożył pozew rozwodowy, ale jak podaje se.pl, zamierza go wycofać! Ostatnie tygodnie sprawiły, że para spędzała ze sobą dużo czasu. To z powodu nagłej choroby 13-letniego syna Dominiki. Wokalista bardzo wspierał żonę i pomagał jej w trudnej walce o życie Maksa. Chłopiec prawdopodobnie zachorował na zapalenie opon mózgowych i jego stan był bardzo ciężki. Na szczęście Maks wraca do zdrowia, a - według doniesień se.pl - Dominika rozważa czy powinna dać jeszcze szansę swojemu małżeństwu.

Myślicie, że para wróci do siebie i Michał Wiśniewski nie będzie miał kolejnego rozwodu na koncie?

Michał Wiśniewski bardzo pomagał Dominice w trudnych chwilach

