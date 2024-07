W 2018 roku Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej odbędą się w Rosji. Wzbudza to wielkie kontrowersje na całym świecie, tym bardziej, że kraj pod władzą Władimira Putina jest pod ciągłym ostrzałem krytyki ze strony mediów. Oliwy do ognia niedawno dodał fakt, że Rosja zamieszana jest w wielką katastrofę Boeinga 777, który został zestrzelony nad wschodnią Ukrainą. Przypomnijmy: Horodyńska leciała Boeingiem 777! Ze wzruszeniem wspomina lot



W tragicznym wypadku zginęło aż 298 osoby, z czego 193 z nich to obywatele Holandii. Holenderski trener, John van 't Schip, na swoim Twitterze nawoływał do bojkotu przyszłych Mistrzostw Świata. W ślady za nim poszedł Michał Wiśniewski, który twierdzi, że nikt nie powinien tam pojechać:

NIKT NIE POWINIEN TAM POJECHAĆ! Putin dziś się grzeje na tle dzieci prezentując stadiony na kolejny cyrk własnego autorstwa i na swoją cześć. Jak lubię Tomaszewskiego prywatnie to tym razem pierdoli. A Moskwa 1980 ? Każdy z odrobiną honoru nie będzie w tym ani uczestniczył ani tego cyrku oglądał. Wstyd FIFA ! Ale pewnie już zainkasowali i dlatego siedzą cicho. Szlag mnie trafia. - napisał Wiśniewski

Zgadzacie się z muzykiem?

