Michał Szpak w kultowych adidasach na wiosnę 2020. To totalny klasyk

Michał Szpak postanowił wybrać się we wtorkowy wieczór na spacer ze swoim przyjacielem i psem. Michał przyzwyczaił nas do swoich niezwykle barwnych stylizacji, jednak tym razem postawił na czarny total look. Założył czarną bluzę z kapturem z nadrukiem, do której dopasował czarne opięte spodnie i najwygodniejsze buty na świecie czyli kultowe sneakersy od Adidasa. To bardzo popularny model NMD wśród kobiet, jak i mężczyzn. Adidasy tej marki kosztują w zależności od sklepu od ok. 300 do nawet 400 złotych.

Podczas kwarantanny Michał Szpak stawia przede wszystkim na wygodę. Wcale mu się nie dziwimy! Wygodne hoodie w połączeniu z elastycznymi spodniami i sneakersami to porpozycja idealna na szybki spacer. My to kupujemy!

Michał Szpak tym razem postawił na czarny total look.

Jak wam się podoba stylizacja piosenkarza?

