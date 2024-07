Michał Szpak po raz kolejny zachwycił! Artysta pokazał fanom w sieci swoją wersję wielkiego hitu "Beauty and the Beast" do filmu o tym samym tytule. W oryginale zaśpiewali ją w 1991 roku Celine Dion i Peabo Bryson, teraz cover słynnego utworu wykonują Ariana Grande i John Legend. Piosenka promuje najnowszy film z udziałem Emmy Watson.

Fani zachwyceni głosem Michała Szpaka

Michał Szpak postanowił nagrać własną wersję piosenki promującej film "Piękna i Bestia". Muzyk pokazał fragment nagrania swoim fanom na Instagramie i Facebooku.

Z nieco rockowym odcieniem, co sądzicie? - napisał Michał Szpak.

Internauci byli zachwyceni tym wykonaniem. Pod nagraniem Michała Szpaka pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Co pisali fani artysty?

Fenomenalne wykonanie ???????? Michał ????????????Kolejny raz. ..Uwiodłes mnie. ..❤❤Just WOW ...???? Piękne wykonanie. Takie z pazurem. Super♡- komentowali internauci.

Zdecydowanie zgadzamy się z tymi ocenami. Posłuchajcie, jak śpiewa Michał Szpak!

Michał Szpak śpiewa piosenkę z filmu "Piękna i Bestia".

Posłuchajcie też, jak zaśpiewała Ariana Grande i John Legend.