Dziś wielki finał 10. edycji The Voice of Poland! Kto wygra? Mieliście swojego faworyta? Michał Szpak, co oczywiste, trzymał mocno kciuki za swoją podopieczną, Darię Reczek. Zapytaliśmy go o ostatnie rady dla finalistów. Jak sam mówi, znaleźli się tam tylko utalentowani ludzie. Ale każdy z nich musi zmierzyć się z trudną dla nich i nową sytuacją. Jaką?

Przy okazji Michał zapowiedział też, jaką niespodziankę szykują na dzisiejszy wieczór. Zobaczcie, co zdradził przed kamerą Party.pl.

Michał Szpak trzyma kciuki za Darię Reczek (trzecia od lewej):