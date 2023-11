Reklama

Michał Szpak to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych wokalistów na polskiej scenie muzycznej. Jego przygoda z show-biznesem rozpoczęła się od występów w programie "X-Factor" i chociaż nie wygrał muzycznego show, to jego kariera nabrała szalonego tempa. Dziś Michał Szpak należy do grona największych artystów w naszym kraju i sam od jakiegoś czasu ocenia początkujących muzyków. Michał już po raz drugi jest jurorem w "The Voice of Poland". Ostatnio w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle zdradził, kogo chciałby widzieć w swojej drużynie. Na co zwraca uwagę? Co jest dla niego najważniejsze? Posłuchajcie, co przed kamerą powiedział Michał Szpak!

Michał Szpak opowiedział o pracy muzyka w Polsce.