Michał Szpak, Cleo, Michał Wiśniewski, Maciej Maleńczuk, Sławomir i Kajra, Enej, Feel, Piersi i wiele innych gwiazd pojawi się podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów 2019/2020 w Polsacie na Stadionie Śląskim! Zobaczcie, jak prezentuje się jeden ze spotów promujących wielką imprezę! Na który hit czekacie najbardziej? „Ona by tak chciała” Ronniego Ferrari czy „Mama ostrzegała” zespołu Daj to głośniej? A może „Miłość w Zakopanem” Sławomira lub „Color Of Your Life” Michała Szpaka?

mat. prasowe