Michał Szpak królował w Sopocie! Jego występ na Top of The Top Festival 2017 spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności.

Michał Szpak na Top of The Top Festival 2017 w Sopocie

Artysta wykonał dwa swoje hity - eurowizyjne "Color Of Your Life", które nuciła z nim cała Opera Leśna oraz singiel "Byle być sobą", podczas którego poszedł do publiczności. Ta przywitała go bardzo entuzjastycznie!

A jak tego wyjątkowego wieczoru prezentował się Micha Szpak? Zobaczcie na kolejnych stronach naszej galerii!

Podobał się Wam jego występ?

