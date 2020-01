2 / 6

Agnieszka Kulesza & Łukasz Pik / DAS AGENCY

Czyli na koncercie nie ma czystej rozrywki?

Uważam, że każda trasa koncertowa musi mieć jakieś przesłanie. Na samym początku mówię do ludzi: „Wybaczcie, dziś nie będziemy się śmiać”. Koncert jest pretekstem, by porozmawiać o rzeczach ważnych, które są nieuniknione, i o tym, że musimy podjąć walkę z tym, co się dzieje na naszych oczach. Nie cofniemy degradacji środowiska, ale możemy chociaż trochę ją zastopować. Na samym końcu koncertu pojawia się moja młodsza siostra, jako nieziemska postać, i śpiewa. To nadzieja na to, że jeszcze nie wszystko stracone i że następne pokolenia będą miały gdzie żyć. Jest to nietypowe spotkanie ze mną, bo na koniec, kiedy ludzie proszą o bis, wychodzę do nich i zamiast śpiewać, dyskutuję z nimi na temat planety i tego, co możemy dla niej zrobić.

Widzowie nie wstydzą się zadawać pytań?

Na początku trochę tak, ale później tworzy się magia. Ludzie zaczynają się otwierać i prowadzimy dialog. Oczywiście, część publiczności to mój fanklub, który wie, czego się spodziewać, ale inni są zaskoczeni. Bardzo często piszą mi potem, że są zdruzgotani emocjonalnie. Kiedy zapalają się światła, to widzę, że mnóstwo ludzi płacze, bo za moimi plecami oglądali w czasie koncertu przerażające obrazy: umierające zwierzęta, palące się lasy… Jeśli z tych tysięcy osób, które są na koncercie, kilkanaście, może kilkadziesiąt zostanie z refleksją, że trzeba coś zmienić, to będę szczęśliwy.