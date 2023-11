W tym roku Polskę na konkursie Eurowizji reprezentował DJ Gromee oraz Lukas Meijer. Panowie wykonali przebój "Light Me Up". Nie wszystko poszło jednak po ich myśli. Podczas półfinałów Lukas Meijer nie udźwignął ciężaru, jaki na nim ciążył. Zdarzyło mu się kilka nieczystości, które zostały zauważone przez widzów oraz jury. Ostatecznie Gromee i Lukas Meijer nie zakwalifikowali się do finału Eurowizji, co było szeroko komentowane w mediach.

Michał Szpak w rozmowie z party.pl pokusił się o kilka słów komentarza w tej sprawie. On sam reprezentował nasz kraj na Eurowizji w 2016 roku, dlatego wie, jakie emocje towarzyszyły tegorocznym artystom. Jak Michał Szpak ocenia ich występ? Dowiecie się tego z naszego wideo!

Gromee i Lukas Meijer nie mieli w tym roku szczęścia