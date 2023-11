Michał Szpak już nieraz udowodnił, że ma wielkie serce. Często angażował się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Tym razem Michał Szpak postanowił... adoptować psa! Pod swój dach przygarnął Hektora, psa ze schroniska, który ma za sobą prawdziwe piekło. Historia Hektora poruszyła Michała Szpaka. Szczegóły adopcji zdradziła na swoim profilu na Instagramie.

Michał Szpak adoptował psa ze schroniska

Michał Szpak poznał Hektora w wyjątkowych okolicznościach. Wolontariuszki ze schroniska podeszły do artysty po jednym z jego koncertów i poprosiły go o zdjęcie z Hektorem, żeby zwiększyć jego szanse na adopcje. Okazało się wtedy, że pies podbił serce Michała!

Nastał ten moment w życiu kiedy postanowiłem stać się odpowiedzialny za ziemskie stworzenie. Jak wiadomo to nie my wybieramy swoje... „demony” to demony wybierają nas. Mnie wybrał słodki Cerber o imieniu Hektor / @cerberiushektor . Wiec wszystko zaczyna się od afirmacji. Pod zdjęciem znajduje się wideo które wiele Wam wyjaśni, dlaczego... - napisał Michał Szpak i opublikował poruszające nagranie ze swojego pierwszego spotkania z Hektorem.

Pełen wdzięku, podbiegł do mnie i Bang Bang ???? ustrzelił me serce, choć wszyscy wokół przeciwni byli - dodał artysta.

Hektor ma za sobą straszne chwile - jak wyjaśniła jedna z wolontariuszek ze schroniska, w ciele psa znalazły śrut, a to oznacza, że ktoś do niego strzelał! Na szczęście teraz Hektor jest już zdrowy i trafił do wspaniałego domu.

Michał Szpak pokazał swojego psa na Instagramie

Hektor podbił serce muzyka od razu!

Michał Szpak założył Hektorowi profil na Instagramie

