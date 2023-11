Halloween na dobre zadomowiło się w naszej kulturze i dziś prawie wszyscy - mali i duzi - chętnie przebierają się, malują, stylizują, by wypaść jak najlepiej oraz jak najstraszniej na halloweenowej imprezie. Wiele gwiazd chętnie chwali się swoimi przebraniami, mogliśmy już zobaczyć m.in. halloweenową stylizację Anny i Roberta Lewandowskich. Okazuje się, że do tego grona dołączył także Michał Piróg i wybrał niesamowity kostium na Halloween. Ale uwaga, jego wybór ma ważny przekaz! Koniecznie zobaczcie materiał wideo, by przekonać się, o co chodzi ze strojem Michała Piróga i dlaczego wybrał właśnie taką stylizację. Zobaczycie, że Halloween to nie tylko zabawa i jeśli do tej pory byliście przeciwnikami tej tradycji, to zmienicie zdanie!

W Halloween wszyscy będą mogli zaangażować się w kampanię, w której wziął udział Michał Piróg! WWF Polska udostępni filtr na Instagramie i Facebooku, za pomocą którego każdy może zmienić się w nosorożca białego północnego.

Michał Piróg zaangażował się w ważną akcję WWF - sprawdź #NaprawdeStraszne

Przebranie Michała Piróga ma ważny przekaz!