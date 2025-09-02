Michał Milowicz od kilku lat tworzy szczęśliwy związek z Katarzyną Kędzierską. Para zaręczyła się w 2020 roku i od tego czasu konsekwentnie budują wspólne życie. Katarzyna jest młodsza od aktora o trzynaście lat i w przeciwieństwie do niego, nie ma nic wspólnego ze światem show-biznesu. Unika medialnych wydarzeń, nie pojawia się na branżowych imprezach i chroni swoją prywatność. Teraz para zdecydowała się zrobić wyjątek i w mediach społecznościowych opublikowali obszerną relację z wyjazdu nad morze. Aktor nie ukrywa, że jest naprawdę zakochany, a całą uwagę przyciągają te zdjęcia.

Michał Milowicz spełnia się w nowej roli

Michał Milowicz i jego partnerka Katarzyna Kędzierska kilka miesięcy temu zostali rodzicami. 6 marca 2025 roku na świat przyszedł ich syn, któremu nadali oryginalne imię – Maurycy Aleksander. Aktor, znany z kultowych ról filmowych i scenicznych, podzielił się wtedy pierwszymi zdjęciami dziecka, a fani zasypali go gratulacjami.

Zaczynamy nowy, najważniejszy rozdział życia, na który tak bardzo czekaliśmy - Michał Milowicz nie ukrywała radości po narodzinach synka.

Sam Milowicz przyznał, że to początek najważniejszego rozdziału w jego życiu. Gwiazdor po raz pierwszy został tatą w wieku 54 lat.

Michał Milowicz niedawno został ojcem, a tu takie wieści

Narodziny syna to przełom w życiu aktora. Michał Milowicz, choć jest znany z dynamicznych ról filmowych i występów na scenie, to wydaje się, że teraz najważniejszą rolą stało się dla niego ojcostwo. Wielu fanów podkreśla, że Milowicz, mimo licznych sukcesów zawodowych, właśnie teraz spełnia się w najważniejszym wymiarze - rodzinnym. To moment, na który, jak sam przyznał, czekał od dawna. Po emocjach związanych z narodzinami dziecka para zniknęła z mediów społecznościowych, aby skupić się na synku.

Teraz Michał Milowicz i jego ukochana zrobili wyjątek i zaskoczyli swoich fanów obszerną relacją z wyjazdu nad morze. Ostatnie dni wakacji spędzili nad Bałtykiem ze swoim synkiem, który rośnie jak na drożdżach. Widać, że cała rodzina doskonale bawiła się na plaży, a uśmiechy nie schodzą im z twarzy. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Michał Milowicz z synem Instagram @michal_milowicz

