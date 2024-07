Na wczorajszej gali Michał Żebrowski i Aleksandra Adamczyk, Karolina Malinowska i Olivier Janiak czy Kasia Skrzynecka i Marcin Łopucki.

Reklama

Michał i Aleksandra Żebrowscy to para, obok której trudno przejść obojętnie. Oboje są piękni i zawsze stylowo ubrani. Żona aktora na wczorajszej uroczystości miała na sobie długą suknię w elektryzującym odcieniu koloru marchewkowego. Michał, jak na dżentelmena przystało, na tę okazję wybrał klasykę - czarny smoking z białą koszulą i muchą.

Karolina Malinowska i Olivier Janiak od dawna uchodzą za jedną z najbardziej stylowych par w Polsce, która lubi bawić się modą. Dowodem na to były m.in. wczorajsze stylizacje zakochanych. Ona założyła białą sukienkę z rozkloszowanym dołem, do której dobrała ciemnopomarańczowy cekinowy żakiet i szpilki w modnym neonowym kolorze. Natomiast on postawił na wszystkie odcienie szarości.

Zobacz także

Katarzyna Skrzynecka z Marcinem Łopuckim kolejny raz wspólnie pojawili się na prestiżowej gali. Prezenterka miała na sobie długą asymetryczną sukienkę z trenem, a Łopucki zestawił czarny garnitur z granatową koszulą w paski.

Mateusz Damięcki i jego partnerka Paulina Andrzejewska postawili na klasykę. W końcu czarny kolor zawsze jest modny i dobry na każdą okazję.

Która para podoba wam się najbardziej? Zagłosuj w naszym sondażu:

Reklama

Zobacz też jak prezentowały się pozostałe gwiazdy na wielkiej gali: