Ostatnio w mediach mówi się dużo o rzekomym nowym związku Michała Figurskiego z dziennikarką Kasią Olubińską, która przeprowadzała kilka miesięcy temu z nim wywiad.

Poznali się w maju, kiedy przeprowadzała wywiad z Michałem. Ale parą zostali mniej więcej przed miesiącem. I bez wątpienia ich uczucie rozkwita. (...) Sprawa jest bardzo świeża, ale nie dziwię się, że Michał jest zakochany. To daje mu energię do działania. Nie powiem więcej, bo mi głowę ukręci - miała wówczas komentować wówczas dla "Twojego Imperium" osoba z otoczenia Michała.

A jaka jest prawda? O wszystkim powiedział w rozmowie z Party.pl sam Michał Figurski!

Poznałem Kasię Olubińską, to jest bardzo sympatyczna i bardzo mądra kobieta. I jedyny co możemy zrobić z Katarzyną, to złożyć pozwy w sądzie przeciwko tym informacjom (...). Ja mam dużo spraw na głowie, takich jak rehabilitacja. Ci dziennikarze wymyślają historie na pniu, co nie ma żadnego potwierdzenia w rzeczywistości! - powiedział w rozmowie z Party.pl.