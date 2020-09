Iza i Marcin w nowym sezonie "M jak miłość" w końcu mogą cieszyć się rodzinnym szczęściem. Wydaje się, że najgorsze jest już za nimi i na nowym filmie opublikowanym na oficjalnym profilu serialu w mediach społecznościowych widać, że są bardzo szczęśliwi, a uśmiechy nie schodzą z ich twarzy. Nie sposób przeoczyć też nową fryzurę Izy! Okazuje się, że żona Marcina Chodakowskiego, która do tej pory zawsze miała proste rozpuszczone włosy postanowiła to zmienić. Na filmie zobaczymy Izę w bardzo kobiecym warkoczu i kwiecistej sukience. Co za zmiana. Sami zobaczcie!

Iza w "M jak miłość" zmieniła fryzurę!

Iza do tej pory przyzwyczaiła widzów do swoich długich rozpuszczonych włosów. Aktora rzadko eksperymentuje z włosami. W nowym sezonie wiele się zmieniło i Chodakowska zdecydowała się na nową fryzurę, którą bardzo przypadła do gustu fanom serialu.

Ładnie Izie w tej fryzurze Najlepsza para w serialu, ale również w życiu prywatnym. Uwielbiam ich! Tylko dla nich oglądam ten serial❤️

Sami zobaczcie i oceńcie!

Zobaczcie taniec Izy i Marcina!

Do tej pory Iza zawsze nosiła rozpuszczone włosy i rzadko zmieniała fryzurę.

Iza z Marcinem tworzą w serialu świetnie dobraną parę.