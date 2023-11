W Pradze był "Jožin z bažin", a w Polsce "Wehikuł czasu" zespołu Dżem. Metallica znów zaskoczyła! Zespół wystąpił wczoraj w Tauron Arenie Kraków i podczas swojego koncertu wykonała słynny hit Ryśka Riedela. Publiczność oszalała!

Metallica w Krakowie zagrała "Wehikuł czasu"

Zespół Metallica jak zwykle ściągnął do Krakowa tysiące swoich fanów. Sam koncert na długo zapisze się w historii, a to za sprawą niespodzianki, którą dla polskich fanów przygotowali muzycy legendarnego zespołu. W trakcie koncertu zaprezentowali własną wersję polskiego hitu zespołu Dżem pod tytułem "Wehikuł czasu". Utwór wykonał basista Metallici, Robert Trujillo. Publiczność była pod wrażeniem i gdy tylko usłyszała pierwsze sekundy piosenki, zaczęła śpiewać! Zobaczcie, jak to wyglądało!

Niedawno podczas koncertu w Pradze, Metallica wykonała utwór "Jožin z bažin".

