Na pokazie Mariusza Przybylskiego, Małgosia Socha wystąpiła w roli modelki. Choć na codzień się tym nie zajmuje, to trzeba przyznać, że wypadła bardzo profesjonalnie. Wszyscy byli pod wrażeniem jej figury i tego jak z gracją się porusza. Nasze czytelniczki zwróciły uwagę także na jej makijaż. Specjalnie dla Was, poprosiliśmy makijażystkę, Julitę Jaskółę, aby go dokładnie opisała!

Twarz

Na oczyszczoną i nawilżoną skórę twarzy nałożyłam lekki podkład Revlon PhotoReady następnie

rozjaśniłam wewnętrzny kącik oka odrobiną korektora. Cała twarz przypudrowałam pudrem prasowanym Artdeco High Definition Compact Powder kolor 03. Na policzki nałożyłam róż w chłodnym odcieniu Misslyn (nr 11).

Oczy

Na górną powiekę, aż do jej załamania nałożyłam grafitowy cień Revlon Luxurious Color Eyeshadows w kolorze Platinum Glimmer. Ten sam cień nałożyłam wzdłuż dolnej powieki.Przy zewnętrznym kąciku górnej i dolnej powieki nałożyłam czarny cień (Revlon Luxurious Color Eyeshadows w kolorze Black Galaxy). Czarnym cieniem zintensyfikowałam załamanie górnej powieki. Obydwa nałożone cienie "rozdymiłam" pędzelkiem tak aby kolory płynnie przez siebie przenikały nie zostawiając plam. Na środkową część górnych powiek nałożyłam odrobinę świetlistego cienia (Revlon Luxurious Color Eyeshadows w kolorze Violet Starlet). Czarną kredką Artdeco wewnętrzną dolną powiekę i nasadę rzęs górnych. Rzęsy wytuszowałam najnowszym tuszem do rzęs marki IsaDora - Big Bold Mascara

Usta

Na usta nałożyłam delikatna jasną pomadkę Korres Mango Butter Lipstick w kolorze nr 12

Do dzieła!

