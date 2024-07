Kasia Gajewska do wykonania makijażu Jessiki Alby użyła:

• Podkład Infallible nr 120 - L’Oreal

• Corektor Corrector Light Peach - Bobbi Brown

• Korektor Fit Me - Maybelline

• Puder Luxury Powder Cameo - Ben Nye

• Kredka do brwi Eye Brow Stylist nr 020 - Catrice

• Cień Color Infallible nr 027 Goldmine - L’Oreal

• Brązowa kredka Ultra Last Eyeliner Ultra Brown - Senna

• Tusz The Falsies Flared - Maybelline

• Bronzer Bahama Mama - theBalm

• Rozświetlacz Sheer Face Color Warm Glow - Senna

• Konturówka Soft COntour Lip Liner nr 05 - Artdeco

• Błyszczyk Lip Lacquer Escapade - Senna