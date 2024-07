Czesław Mozil zaprojektował dla polskiej sieciówki kolekcję ubrań dla dzieci. Na imprezie - premierze CZESIOCIUCH by Reserved Kids pojawiła się m.in. Omenaa Mensah, która tego dnia wybrała modny casual. Gwiazda z boskim afro i w delikatnym makijażu wyglądała naprawdę ładnie. Miała na sobie wąskie spodnie 7/8, do tego cieliste balerinki i dopasowaną kolorem marynarkę. A do tego zabójczy t-shirt z Pałacem Kultury. Pomysł dla modnych patriotów lokalnych. :)

Reklama

Przeczytajcie więcej o stylu Omeny Mensah

Reklama

Karolina Malinowska na tę okazję wybrała elegancką sukienkę, którą przecięła modnymi sneakersami w kolorze złota. Do tego kopertówka, masywny zegarek i bransoletki z kamieni. Mocnym elementem całości okazała się elektryzująca szminka w kolorze różu. Taką samą wybrała na Fryderyki 2014 Monika Brodka. Czyżby powstawał nowy trend?

Zobaczcie więcej zdjęć z premiery CZESIOCIUCH by Reserved Kids: