Meghan Markle, zostając narzeczoną księcia Harry'ego musiała zrezygnować ze swojej kariery aktorskiej i pożegnać się z rolą Rachel w serialu „Suits”. To dzięki tej roli wszyscy poznaliśmy gwiazdę! Okazuje się, że istnieje możliwość, aby księżna znów pojawiła się w serialu. Sprawdźcie, w którym odcinku moglibyśmy ją zobaczyć!

Meghan Markle pojawi się w finałowym odcinku "Suits"?

Jak podają zagraniczne media, producenci „Suits” zaproponowali księżnej Sussex, aby wystąpiła w finałowym odcinku serialu. Za epizod, który miałby trwać jedynie 2 minuty, Meghan dostałaby milion dolarów. Ta ogromna kwota wynika oczywiście z popularności księżnej. Co więcej, gdyby się zgodziła, byłaby to doskonała reklama dla serialu. Jeśli Meghan ponownie wcieliłaby się w rolę Rachel zagrałaby, że jest w ciąży i wyjeżdża ze Stanów.

Oczywiście decyzja nie należy tylko do Meghan. To królowa Elżbieta II musiałaby wyrazić zgodę. Argumentem za jest to, że cała gaża mogłaby zostać przeznaczona na cele charytatywne.

Myślicie, że się zgodzi? W końcu sama też kiedyś zagrała epizod w filmie o Jamesie Bondzie!

Meghan Markle w serialu Suits

Mat. prasowe

Meghan Markle naga w Suits

Suits

Meghan Markle i książę Harry