Meghan Markle z pewnością na długo zapamięta wizytę w Nowej Zelandii i to nie tylko ze względu na piękne widoki i ciepłe przyjęcie, ale także... swoją własną modową wpadkę. Meghan Markle już zdążyła zasłynąć ze swojego stylu, który robi wrażenie i może być wzorem do naśladowania dla każdej kobiety. Meghan Markle zawsze wygląda elegancko, stosownie do okazji i bardzo kobieco, a do tego nigdy nudno, w przeciwieństwie do księżnej Kate. Oprócz tego stylizacje Meghan Markle są zawsze na topie. Tak było i tym razem, jednak jednej rzeczy księżna nie przewidziała!

Wpadka Meghan Markle

Meghan Markle w Nowej Zelandii zaprezentowała się w granatowej bluzce bez dekoltu i plisowanej spódnicy za kolana. Brzmi bardzo zachowawczo i skromnie, jednak uwierzcie nam na słowo - daleko tej stylizacji było do skromności! Ku rozpaczy Meghan Markle spódnica była bowiem... przezroczysta!

Tak! Cały świat ujrzał bieliznę Meghan Markle, a dokładnie jej majtki. Można podejrzewać, że księżna długo nie wybaczy sobie tej wpadki i od tego momentu będzie dokładnie przyglądać się wybieranym strojom.

Zaliczyłyście kiedyś podobną wpadkę?

Majtki księżnej Meghan Markle wyraźnie odznaczały się pod spódnicą!

Każda kobieta boi się takiej wpadki!

