Meghan Markle poroniła. Nie tylko ona mówi o tym głośno. Są z nią Joanna Koroniewska, Ola Żebrowska, Justyna Kowalczyk

Temat poronień jest bardzo trudny dla kobiet i ich rodzin. Niektóre z nich decydują się opowiedzieć o swojej tragedii publicznie, inne wolą zatrzymać ten fakt tylko dla siebie i najbliższych. Ostatnio opinię publiczną zelektryzowało wyznanie Meghan Markle, która w wywiadzie dla "The New York Times" powiedziała, że w lipcu tego roku poroniła! Osobista tragedia Meghan i fakt, że podzieliła się nią z całym światem wywołał spore kontrowersje. Okazuje się, że księżna nie jest jedyną znaną osobą, która opowiedziała publicznie o poronieniu!

Coraz więcej znanych osób decyduje się poruszyć publicznie temat poronień. Gwiazdy robią to z różnych względów, ale najczęstszym powodem jest pokazanie innym kobietom, które doświadczyły straty dziecka, że nie są same.

Zobaczcie, kto jeszcze publicznie opowiedział o stracie dziecka.

O ciąży żony księcia Harry'ego zagraniczne media informowały już od dawna, ale nikt nie spodziewał się, że zakończy się tak dramatycznie. Meghan dość szczegółowo opisała dzień, którym straciła drugie dziecko. Po przebudzeniu nakarmiła psa, potem zajęła się synkiem, a kiedy zmieniała Archiemu pieluchę nagle źle się poczuła:

Ściskając swoje pierworodne dziecko, czułam, że tracę drugie. (...) Kilka godzin później, leżałam w szpitalnym łóżku, trzymając rękę męża. Czułam spokój jego dłoni, całowałam jego kostki, mokre od naszych łez. Patrzeć na zimne, białe ściany przez zaszklone oczy. Próbowałam sobie wyobrazić, jak się z tego podniesiemy. - powiedziała Meghan Markle dla "New York Times".

Aleksandra Żebrowska w lipcu 2020 roku, tuż przed narodzinami trzeciego synka, zdecydowała się na poruszające wyznanie i przyznała, że to jej trzeci poród, ale siódma ciąża. Żona Michała Żebrowskiego powiedziała wprost, że porusza ten trudny temat, aby wesprzeć inne kobiety, które mają za sobą stratę dziecka.

Nieudane” ciąże to temat, o którym rozmawia się ciężko - nawet z najbliższymi. Sama mam kilka takich za sobą - poronienia i na dokładkę ciążę pozamaciczną pod koniec zeszłych wakacji. Oprócz wsparcia kochającej rodziny (i pizzy przemycanej do szpitala przez moje siostry), jedna z rzeczy, które najbardziej podnosiły mnie wtedy na duchu, to świadomość, że tak wiele kobiet ma za sobą podobne historie. - napisała Aleksandra Żebrowska na Instagramie.