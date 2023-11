Macademian Girl jest wielką fanką Meghan Markle. Nie tylko jeśli chodzi o styl, ale również jeśli chodzi o jej działalność, o jej role aktorskie oraz chęć do nauki i rozwoju. Macademian Girl w rozmowie z Party.pl powiedziała, co sądzi o Meghan i jej wejściu do rodziny królewskiej. Padło wiele gorzkich słów - blogerka jest przekonana, że życie Meghan już nigdy nie będzie już takie samo, jak wtedy kiedy była aktorką i nie musiała tak bardzo przejmować się np. etykietą.

Czy zdaniem Macademian Girl, wejście do rodziny królewskiej było największym błędem Meghan Markle w jej życiu? Posłuchajcie, co nam powiedziała!

Co sądzi o decyzji Meghan o wejściu do rodziny królewskiej?