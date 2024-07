Jeszcze kilka miesięcy temu wielu bliskich znajomych Megan Fox wyrażała głębokie obawy o jej stan zdrowia, po tym jak piękna aktorka niemiłosiernie schudła. Ostatnio na szczęście sytuacja się zmieniła.

- Zrezygnowałam z diety wegańskiej, która trochę zanadto mnie wykończyła. Zrzuciłam za dużo kilogramów. Teraz więc, dla odmiany, mogę sobie pozwolić na więcej - wyznała ostatnio.

Naszym zdaniem to zmiana in plus.

(ac)