Medycyna estetyczna i co dalej? Zobacz, jak zadbać o skórę po zabiegach

Rozpoczął się sezon na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Słońce nie grzeje już mocno, dlatego śmiało można korzystać z peelingów chemicznych, laserów pobudzających wytwarzanie kolagenu i usuwających przebarwienia, mezoterapii i rewitalizacji odżywiających skórę od środka, toksyny botulinowej niwelującej zmarszczki mimiczne, wypełniaczy oraz nici liftingujących. Jednak po każdym z tych zabiegów skóra potrzebuje wsparcia, aby szybko wróciła do formy i pozostała bez pozabiegowych śladów. Jak można jej pomóc?

PHARMANN - kosmetyki po zabiegach medycyny estetycznej

Z pomocą przychodzi marka PHARMANN, która specjalizuje się między innymi w preparatach dedykowanych do pielęgnacji po zabiegach medycyny estetycznej, zarówno do przyspieszenia regeneracji skóry i skrócenia czasu rekonwalescencji (seria estetyczna) oraz do wybielania, ochrony przeciwsłonecznej i przedłużania efektów uzyskanych dzięki zabiegom (seria wybielająca). Dzięki zastosowaniu liposomalnego systemu penetrującego skórę, unikalne kompozycje substancji aktywnych (w tym peptydy biomimetyczne) docierają do głębszych warstw skóry (przenikają przez warstwę rogową naskórka), co zapewnia większą skuteczność działania kosmeceutyku. Co ważne: wszystkie produkty PHARMANN mają potwierdzenie działania w testach klinicznych.

LASERAT™ CREAM

Po zastosowaniu lasera PHARMANN proponuje LASERAT CREAM. Laserat™ krem łagodzi efekty uboczne i przyspiesza procesy regeneracji skóry. Zawiera neuropeptyd, który dzięki zastosowaniu technologii liposomalnej przenika przez warstwę rogową naskórka i dociera do głębszych warstw skóry. Pozostałe substancje aktywne wspomagają proces szybszej regeneracji skóry. Laserat™ krem zmniejsza zaczerwienienie, obrzęk, swędzenie, nadwrażliwość i uczucie dyskomfortu skóry. Znacząco ogranicza też uczucie pieczenia. Uspokaja i łagodzi podrażnioną skórę oraz przywraca jej normalny próg wrażliwości. Rekomendowany jest również do stosowania przez osoby mające skórę naczynkową, skórę wrażliwą, skłonną do podrażnień, zaczerwienień. Skuteczność produktu i profil bezpieczeństwa potwierdzone w badaniach klinicznych. Sposób użycia: Delikatnie masując, nakładać Laserat™cream na podrażnioną skórę minimum 3 razy dziennie. Cena: ok 130 zł (30 ml.)

ARNIZEN™ CREAM-GEL

ARNIZEN™ CREAM-GEL jest rekomendowany do pielęgnacji skóry po zabiegach medycyny estetycznej takich jak wypełnianie zmarszczek, zamykanie naczynek, iniekcje, mikrodermabrazja, w celu szybkiego złagodzenia efektów ubocznych i znacznego skrócenia czasu regeneracji skóry. Specjalnie wyselekcjonowane składniki aktywne (neuropeptyd, wyciągi z: Arniki górskiej, Kocanki włoskiej, Oczaru wirginijskiego, Kasztanowca zwyczajnego) oraz technologia liposomalna zapewniają szybkie ukojenie i regenerację podrażnionej skórze. Arnizen™krem-żel znacząco zmniejsza uczucie dyskomfortu. Przyspiesza wchłanianie siniaków, krwiaków oraz istotnie skraca okres rekonwalescencji. Znacznie redukuje zaczerwienienie, pieczenie, swędzenie, opuchliznę.

Neuropeptyd - silnie regeneruje skórę i łagodzi podrażnienia,

Arnika górska - przyspiesza wchłanianie krwiaków, zasinień, wybroczyn, obrzęków,

Kasztanowiec zwyczajny – uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne, koi,

Oczar wirginijski - uszczelnia naczynia włosowate, przynosi ulgę podrażnionej skórze.

Kocanka włoska - łagodzi, przywraca skórze normalny poziom wrażliwości.

Skuteczność produktu i profil bezpieczeństwa potwierdzone w badaniach klinicznych. Sposób użycia: delikatnie masując, nakładać Arnizen™krem-żel na skórę podrażnioną po zabiegach 5 razy dziennie przez okres 5-7 dni. Cena: ok 145 zł (30 ml).

MESO-ARNIZEN™ CREAM-GEL

MESO-ARNIZEN™ CREAM-GEL jest rekomendowany do pielęgnacji skóry po mezoterapii w celu złagodzenia efektów ubocznych i skrócenia czasu rekonwalescencji skóry. Dzięki dokładnie dobranym składnikom aktywnym (neuropeptyd, wyciągi z: Arniki górskiej, Kasztanowca zwyczajnego, Oczaru wirginijskiego) oraz zastosowaniu technologii liposomalnej, Meso-Arnizen™ krem-żel szybko zapewnia ukojenie i regenerację podrażnionej skórze. Zmniejsza uczucie dyskomfortu. Szybko niweluje siniaki, krwiaki, opuchliznę. Skuteczność produktu i profil bezpieczeństwa potwierdzone w badaniach klinicznych. Sposób użycia: delikatnie masując, nakładać Meso-Arnizen™ krem-żel na skórę podrażnioną po zabiegach 5 razy dziennie przez okres 5-7 dni. Cena: ok 105 zł (30 ml).

COOLING FACE MASK

COOLING FACE MASK (maska chłodząca) jest rekomendowana do użycia po zabiegach dermatologicznych i kosmetycznych. Specjalnie dobrane składniki aktywne schładzają skórę, łagodzą, koją, zmniejszają opuchliznę, pieczenie i zaczerwienienie. Formuła bogata w ekstrakty roślinne dodatkowo nawilża skórę, sprawiając, że staje się ona miękka i jedwabista w dotyku:

Trehaloza - pomaga utrzymać prawidłowe nawilżenie skóry,

Wyciąg z Miłorzębu Japońskiego - wzmacnia naczynia krwionośne, wspomaga regenerację komórek naskórka i stymuluje ich odnowę. Ma skuteczne działanie antyoksydacyjne i kojące,

Wyciąg z aloesu barbadoskiego – nawilża, regeneruje i koi podrażnioną skórę,

Menthyl Lactate – zapewnia łagodny, długotrwały efekt chłodzenia,

Wyciąg z maliny właściwej- łagodzi podrażnienia, poprawia wygląd skóry, wzmacnia ją, wygładza i regeneruje.

Sposób użycia: Umyć twarz, następnie wyjąć Cooling Face Mask z opakowania. Usunąć materiał zabezpieczający i nałożyć maskę na twarz. Zdjąć maskę po 20 minutach i poczekać do całkowitego wchłonięcia. Nie spłukiwać. Cena: ok 90 zł (2x20 ml).

LAMELAT™ SERUM FACE & NECK WITH HIGH SPF (50)

LAMELAT™ SERUM FACE & NECK WITH HIGH SPF (50) to innowacyjne wsparcie dla skóry z problemem hiperpigmentacji. To połączenie 2 kosmetyków w jednym: produktu wybielającego wraz z preparatem przeciwsłonecznym, dające efektywną ochronę przed powstawaniem nowych przebarwień oraz niwelujące obecne.

Kosmeceutyk działa wielopłaszczyznowo :

zapobiega nadmiernej pigmentacji poprzez regulację procesu melanogenezy,

rozjaśnia i wyrównuje koloryt skóry,

zapewnia skórze odpowiednie nawilżenie i regenerację ,

działa ochronnie - zawarty wysoki filtr SPF (50) chroni skórę przed szkodliwym promieniowaniem UVA/UVB.

Ultra lekkie serum przeznaczone jest do codziennej pielęgnacji twarzy, szyi, dekoltu. Zawiera unikalne połączenie składników aktywnych, takich jak: wybielający peptyd biomimetyczny, polisacharyd Exo-T™, standaryzowany ekstrakt z korzenia lukrecji (Glycyrrihza Glabra), znacząco wpływają na redukcję poziomu melaniny, dzięki czemu rozjaśnieniu ulegają zmiany hiperpigmentacyjne, plamy starcze, wszelkie przebarwienia (piegi, przebarwienia posłoneczne, pozapalne, potrądzikowe). W rezultacie, koloryt skóry zostaje wyrównany, cera ma jaśniejszy i młodzieńczy wygląd, a zawarty w produkcie wysoki filtr przeciwsłoneczny zmniejsza ryzyko powstawania nowych przebarwień.

Dzięki wykorzystaniu innowacyjnego, liposomalnego systemu penetrującego skórę, substancje aktywne zawarte w serum przenikają do głębszych warstw skóry zapewniając trwały efekt ich uwalniania, a w efekcie większą skuteczność działania kosmeceutyku. Synergistyczne działanie substancji aktywnych umożliwia uzyskanie optymalnego efektu wybielania i rozjaśnienia skóry oraz zahamowanie procesu powstawania zmian pigmentacyjnych -pierwsze efekty widoczne są już po 4 tygodniach regularnego stosowania preparatu. Ponadto serum intensywnie nawilża, regeneruje skórę, poprawia jej teksturę oraz odbudowuje barierę hydrolipidową. Skuteczność produktu i profil bezpieczeństwa potwierdzone w badaniach klinicznych.

Sposób użycia: Stosuj serum 1-2 razy dziennie na skórę twarzy i szyi (również pod makijaż) oraz na inne obszary skóry, np. dekolt, ramiona w zależności od potrzeb. Cena: ok 195 zł (30 ml).

Więcej na www.pharmann.eu