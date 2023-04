Chris Perez nigdy nie pogodził się z tragiczną śmiercią Seleny Quintanilli-Perez. Niespełna 24-letnią gwiazdę opłakiwał cały świat. Rodzina i mąż w obliczu żałoby musieli się mierzyć z trudnymi oskarżeniami:

Przez wiele lat słyszałem od fanów: "Jak mogliście do tego dopuścić?" Dajcie spokój, myślicie, że gdybym wiedział, to nic bym nie zrobił? Naprawdę? Nikt nie przewidział, co się może wydarzyć - powiedział w programie "True Hollywood Stories".

Dziś Selena Quintanilla-Perez skończyłaby 52 lata. Była miłością życia Chrisa Pereza i z wzajemnością. Muzyk do dziś pielęgnuje pamięć po żonie i pamięta o każdej rocznicy jej urodzin, wspólnego ślubu czy tej najtrudniejszej, rocznicy tragicznej śmierci.

Zamordowana Selena Quintanilla-Perez skończyłaby 52 lata

Selena Quintanilla-Perez zginęła z rąk fanki, którą kochała. Początkowo Yolanda Saldívar zaczynała jako szefowa fanklubu wokalistki. Bardzo szybko stała się jej najlepszą przyjaciółką, powierniczką sekretów i współpracownicą by na końcu... odebrać jej życie. Gdy Selena odkryła prawdziwą twarz swojej przyjaciółki postanowiła się od niej odizolować. Ostatnie spotkanie jednak okazało się tragiczne w skutkach. Yolanda Saldívar postrzeliła Selenę w trakcie awantury w hotelu Days Inn. Kula przebiła tętnicę 24-latki, która zdążyła przebiec w tym stanie 120 metrów by wezwać pomoc:

Yolanda... pokój 158 - brzmiały jej ostatnie słowa.

Gwiazda Tehano zmarła w wyniku utraty krwi i zawału serca w szpitalu, 77 minut po postrzale. Selena Quintanilla-Perez zmarła 31. marca 1995 roku, 2 dni przed trzecią rocznicą ślubu z Chrisem Perezem. Młody muzyk do dziś nie pogodził się ze śmiercią miłości swojego życia.

Mąż Seleny Quintanilli nigdy nie pogodził się z jej śmiercią

Tragiczne wieści obiegły świat, a śmierć młodej wokalistki pogrążyła w żałobie nie tylko rodzinę ale i miliony fanów. Rodzina jak i mąż Seleny Quintanilli-Perez nie mogli przewidzieć tragedii, jaka się wydarzyła, chociaż zdając sobie sprawę, że Yolanda jest niebezpieczna, pilnowali jej jak tylko mogli. Po śmierci Seleny, Chris Perez pogrążył się w żałobie i wycofał z medialnego życia. W swojej książce "To Selena, With Love" wyznał, że nie jadł dwa dni po morderstwie. Szybko zaczął tracić na wadze. Uciekł w narkotyki i alkohol, które tylko potęgowały jego smutek. Wkrótce wyprowadził się również z Corpus Christi, które wywoływało w nim zbyt wiele bolesnych wspomnień. W 1998 roku ożenił się ponownie. Z Vanessą Villanuevą doczekał się dwójki dzieci (Noah i Cassie). Małżeństwo przetrwało tylko 10 lat. Plotkowało się, że za rozpadł małżeństwa odpowiedzialny był fakt, że Chris nigdy nie przeżył straty Seleny. Po latach w programie "True Hollywood Stories", Chris Perez tak mówił o tragicznie zmarłej żonie:

To było traumatyczne. To najcięższa rzecz, z jaką musiałem się kiedykolwiek mierzyć przez całe moje życie. Brakuje mi jej uśmiechu i twarzy. Była niesamowitą osobą.

Chris Perez wrócił do muzyki, ponieważ działała na niego terapeutycznie. W 2012 roku napisał książkę o związku z Seleną o tytule "To Selena, with Love". Zdementował w niej m. in. plotki, że Selena Quintanilla-Perez w chwili śmierci spodziewała się dziecka. Po jej śmierci stworzył także piosenkę "Best I Can", która zadedykował zmarłej żonie, czy "Another Day" o poświęceniu dla niej. W 2007 roku ponownie zaśpiewał wraz z "Los Dinos", by złożyć hołd Selenie. Do dziś pamięta o każdej rocznicy związanej z ukochaną: urodzinach, ich ślubie czy tej najboleśniejszej, rocznicy śmierci... 31 marca, w dniu 28. rocznicy śmierci Seleny Quintanilii-Perez, Chris Perez napisał:

Kochani… to już ten czas. 31 marca 1995. Zniknę. Następny jest 2 kwietnia (1992).

Selena zmarła na dwa dni przed ich trzecią rocznicą ślubu... Z kolei dziś 16. kwietnia 2023 roku skończyłaby 52 lata.

Na profilu Chrisa Pereza wspomnienia o Selenie pojawiają się często. Na początku 2023 roku opublikował zdjęcie ze zmarłą żoną pisząc:

Dwójka dzieci… próbująca znaleźć swoją drogę. Niedługo skończą 23 i 24 lata. Nie pamiętam, kto zrobił to zdjęcie… Myślę, że to było na Florydzie??? Byliśmy w trasie i koncertowaliśmy tak często, że czasami coś mi się miesza w głowie. To były dobre czasy.

