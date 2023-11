Sabina Jeszka zaskoczyła szczerym wyznaniem w "Pytaniu na Śniadanie"! Gwiazda TVN pojawiła się ostatnio w śniadaniowym show TVP i opowiedziała widzom, jak wyglądały jej zaręczyny. Nie byłoby może nic nadzywczajnego w historii, którą opowiedziała wokalistka, ale widzom nie spodobał się fakt, że Sabina z uśmiechem wspominała, jak jej partner tuż przed oświadczynami przejechał... kota. Zobaczcie, co dokładnie powiedziała wokalistka i jak zareagowali widzowie. W sieci pojawiło się sporo komentarzy!

Sabina Jeszka w rozmowie z prowadzącymi "Pnś" opowiedziała, co jej partner wymyślił, żeby ich zaręczyny były wyjątkowe.

To był bardzo barwny dzień, bo mieliśmy pójść na romantyczną kolację. Przez dwa tygodnie przed tym mój mąż zachowywał się bardzo dziwnie. Byliśmy wtedy pół roku razem i nie myślałam o zaręczynach. Jesteśmy w drodze, kot czarny przebiega nam drogę. Mąż go przejeżdża, ja zawał po prostu na maksa. Zatrzymuje nas policja. (...) Przyjeżdżają motocykliści z flarami, bo my poznaliśmy się na motocyklach. Mój mąż aresztowany wraca z wielkim bukietem. W ogóle nie wiedziałam co się dzieje- wspominała wokalistka. Ja mówię do męża: "Przejechałeś kota". "Ale przecież on był czarny, przynosił pecha. Trzeba było go przejechać".