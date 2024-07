Wczoraj w Teatrze Narodowym odbyła się premiera sztuki "Kotka na gorącym, blaszanym dachu". Jedną z głównych ról w przedstawieniu gra Małgorzata Kożuchowska. Na wydarzeniu nie mogło zatem zabraknąć męża aktorki Bartłomieja Wróblewskiego.

Dziennikarz pojawił się w teatrze ubrany w elegancki garnitur. Fotoreporterzy, gdy go zobaczyli od razu chwycili za aparaty i zaczęli robić mu zdjęcia. Kożuchowska rzadko pokazuje się z mężem publicznie, dlatego była to jedna z niewielu okazji, aby zrobić Wróblewskiemu zdjęcie.

Niestety para nie pozowała do zdjęć razem. Mężczyzna przychodząc do teatru z pewnością dał dużo wsparcia swojej żonie, która występowała na scenie. W jednym z ostatnich wywiadów Kożuchowska wyznała, że w każdej sytuacji może liczyć na swojego partnera. Zobacz: Mąż Kożuchowskiej to żywe złoto: Nie mogłabym go oszukiwać

Gwiazdy na premierze w Teatrze Narodowym: