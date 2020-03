Mąż Katarzyny Skrzyneckiej trafił nagle do szpitala. Niepokojącą informację przekazała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych sama piosenkarka. Okazuje się, że Marcin Łopucki będzie musiał przejść poważną operację i to w ciągu najbliższych trzech dób. Co się stało mężowi Katarzyny Skrzyneckiej i jak się czuje?

Zobacz także: Mąż Katarzyny Skrzyneckiej tłumaczy się ze swojego stroju na pogrzebie Pawła Królikowskiego!

ZOBACZ WIDEO Katarzyna Skrzynecka opowiedziała nam o Pawle Królikowskim. Jej słowa wzruszają do łez 04:45

Mąż Katarzyny Skrzyneckiej trafił do szpitala. Jak się czuje Marcin Łopucki?

Katarzyna Skrzynecka poinformowała, że jej mąż nagle trafił do szpitala. Jurorka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" podziękowała pracownikom kliniki za szybkie udzielenie pomocy Marcinowi Łopuckiemu, szczególnie teraz, kiedy tyle uwagi skupia się na pacjentach, u których podejrzewa się zarażenie koronawirusem. Mąż Katarzyny nie trafił do szpitala z powodu COVID-19, co wyjaśniła w swoim poście:

DZIĘKUJĘ KLINICE CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA w Warszawie 💙 za natychmiastową reakcję i pomoc służb medycznych w nagłym przypadku innym niż covid 💙 Pani Doktor na izbie przyjęć i paniom pielęgniarkom 💙 Ta klinika również nie pracuje teraz w zwyczajnym systemie. Jednak zajęto się tu Marcinem natychmiast. Jest po USG i badaniach. Pod kroplówką. Bezpieczny. Pod kontrolą specjalisty, który przyszedł SPECJALNIE by pomóc w nagłym przypadku. 💙💙💙 Dziękuję. Czekamy na decyzję o konieczności operacji.... Napisałam to wszystko tylko ku przestrodze dla kogokolwiek w nagłych wypadkach zdrowotnych, innych niż covid. Dziękuję klinice #klinikadamiana #dobrylekarz

Marcin Łopucki aktualnie przebywa w domu, ale w ciągu 3 dni będzie musiał przejść operację. Od jutra rozpoczyna dłuższą hospitalizację z powodu swojego stanu zdrowia. Katarzyna Skrzynecka zdradziła, że potrzebna była pomoc chirurga:

Bezpieczni w domu. Dziękuję za wszystkie dobre słowa i życzenia zdrowia dla męża. Sytuacja okazała się na tyle poważna, że nie obejdzie się bez operacji w ciągu najbliższych 3 dób 😣. Bez dzisiejszej błyskawicznej reakcji chirurga w Klinice Damiana i zabiegu doraźnie pozwalającym na czekanie do właściwej operacji, mogło być bardzo ciężko. Póki co mąż czeka bezpiecznie w domu. Jutro wraca do kliniki na dłużej. DZIĘKUJĘ KLINICE DAMIANA 👍❤ #niechorujcieteraznanic!

Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia!

Zobacz także: Katarzyna Skrzynecka diametralnie skróciła włosy: "Wyglądasz o 10 lat młodziej!"

Mąż Katarzyny Skrzyneckiej trafił do szpitala. W najbliższych dniach przejdzie poważną operację.

Katarzyna Skrzynecka poinformowała, że niezbędna była pomoc chirurga. Aktualnie Marcin Łopucki przebywa w domu, ale czeka go dłuższy pobyt w szpitalu, do którego wraca już jutro.

Marcinowi Łopuckiemu życzymy dużo zdrowia i siły!