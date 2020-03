Mąż Katarzyny Skrzyneckiej tłumaczy się ze swojego stroju na pogrzebie Pawła Królikowskiego!  

W czwartek 5. marca odbyło się ostatnie pożegnanie Pawła Królikowskiego. Na pogrzeb aktora przybyła rodzina, przyjaciele oraz tłumy fanów. Nie zabrakło także wielu gwiazd z show biznesu, w tym serdecznej przyjaciółki artysty, Katarzyny Skrzyneckiej.

Na ceremonii pojawił się także mąż aktorki, Marcin Łopucki, który... wywołał trochę negatywnych komentarzy z powodu swojego niezbyt dostosowanego do okazji ubrania. Teraz trener za pośrednictwem Instagrama wytłumaczył się fanom, dlaczego przybył na pogrzeb Pawła Królikowskiego w dresowych spodniach.

Paweł Królikowski zmarł w wieku 58 lat po walce z ciężką chorobą. Na pogrzebie nie mogło zabraknąć przyjaciółki aktora, Katarzyny Skrzyneckiej, z którą Paweł Królikowski przez wiele lat zasiadał w jury programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Jednak to nie ona sama, a mąż aktorki wzbudził największe zainteresowanie internautów.

Według komentujących, strój Marcina Łopuckiego był niedostosowany do powagi uroczystości. Mąż Katarzyny Skrzyneckiej był ubrany w dres i sportowe buty, co spotkało się z ogromną krytyką internautów.

Trener postanowił wytłumaczyć wszystkim, dlaczego nie mógł pojawić się na pogrzebie w innym ubraniu.

Dzisiaj byłem w biegu, zabiegany, intensywny dzień ... w pełni świadom, że nie mam szansy zwolnić się z pracy, by przyjść tam, gdzie sercem pragnąłbym BYĆ... Rzuciłem jednak wszystko, spontanicznie przeprosiłem podopiecznych na rehabilitacji...

Z trudem udało mi się zdążyć na mszę. Przecież nikt nie ma czasu na nic w W-wie, nawet chorować. Ale jak mógłbym nie być! Wiedziałem, że powinienem być! Bo szacunek jaki żywiłem do Pawła, był...jest wielki. Nie wstydzę się moich łez. Paweł też się ich nie wstydził , gdy coś go głęboko poruszało - czytamy na początku wpisu Marcina Łopuckiego.