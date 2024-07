Matthew McConaughey z brodą - Cannes 2015

1 z 7

Matthew McConaughey z seksowną brodą

Podczas Festiwalu Filmowego w Cannes uwagę przyciągają głównie spektakularne kreacje pań, lecz nie należy zapominać również o modzie męskiej! Panowie również starannie przygotowują się do wystąpień na czerwonym dywanie, nie tylko w kwestii doboru garderoby, ale także w tematach urodowych. Naszą uwagę przykuł Matthew McConaughey, który na premierze filmu "The sea of trees" przybył w nonszalanckim garniturze oraz z modnym ostatnio zarostem postaci brody. Zobacz też: Wow! Zdobywca Oskara schudł aż 23 kilogramy. Jak to zrobił?

Aktorowi wyraźnie dopisywał dobry humor i chyba miał on pełną świadomość swojego dobrego wyglądu. Moda na brody trwa, a kobiety na całym świecie będą teraz wzdychać do przystojnego aktora jeszcze bardziej!

Jak oceniacie jego look z brodą?

