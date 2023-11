1 z 4

13 stycznia w Gdańsku doszło do ogromnej tragedii, która wstrząsnęła całą Polską. Stefan W. wtargnął na scenę podczas Światełka do nieba i z zimną krwią zaatakował Pawła Adamowicza. Prezydent Gdańska został kilkukrotnie zraniony nożem. Zmarł następnego dnia w szpitalu. Stefan W. trafił do aresztu. Jego matka postanowiła udzielić wywiadu, w którym wspomina ten koszmarny dzień. Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

