Mateusz z duetu Fit Lovers przeżywał ciężkie chwile. Obudził się bowiem z wielką opuchlizną na ustach, która cały czas się powiększała, co mogło zagrozić nawet jego życiu! Mateusz postanowił podzielić się swoimi przeżyciami na nagraniu wideo. Pokazał fanom opuchliznę i powiedział:

Mateusz zdecydował się pojechać na ostry dyżur, bo zmiana bardzo go niepokoiła.

Początkowo narzeczona Mateusza, Pamela, żartowała z całej sytuacji. Okazało się jednak, że sprawa jest wyjątkowo poważna i nie można jej bagatelizować.

Jeśli wejdzie mi to na krtań, to mogę nawet za chwilę umrzeć, więc z tego co wiem, to dostanę sterydy w ogóle. To w ogóle nie jest śmieszne, to jest mega poważne - powiedział Mateusz.