Mateusz Maga chociaż nie dotarł nawet do finału "Top Model", radzi sobie o wiele lepiej od finalistów. W zasadzie poza Osi Ugonoh i Martą Sędzicką, tylko on aktywnie uczestniczy w sesjach i wydarzeniach publicznych. Ostatnio model odwiedził kilka imprez, podczas których nawiązał kontakty do współpracy. Efektami nowych znajomości są sesje zdjęciowe, które wzbogacają jego portfolio.

Ostatnio na stronach agencji D'Vision, która reprezentuje Mateusza, pojawiła się sesja w lekko erotycznej stylistyce. Maga pozuje ubrany tylko w bieliznę i sweter, zmysłowo odsłaniając ciało. Na jednym zdjęciu prezentuje swoją nagą klatę, z na jeszcze innym towarzyszy mu modelka. Charakteru dodają Mateuszowi rozczochrane włosy.

Tymi zdjęciami potwierdza ostatnie wyzwanie, że "nie upodabnia się do dziewczyny"?