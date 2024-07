Paparazzi spotkali Mateusza Gesslera pod studiem Dzień Dobry TVN. Słynny restaurator i juror programu "MasterChef Junior" pojawił się w śniadaniowym programie, w którym razem z Adą Fijał, opowiadał o trudnych rozmowach na temat seksu. Mateusz Gessler przez wiele lat mieszkał we Francji, dlatego mówił jak tam rozmawia się m.in. w szkole o seksie.

Ja wiem co się dzieje w szkole we Francji. Nauczyciele cię uczą nie tylko stosunku, takiego seksu, żeby zrobić dziecko tylko zaczynają ci otwierać jakąś drogę do myślenia. Przede wszystkim to jest praca naszych rodziców, we Francji, tak i szkoły, która uczy, że seks nie jest rzeczą złą tylko bardzo dobrą. Że to jest rzecz, w której się używa dużo emocji i trzeba o tym rozmawiać. Trzeba się dzielić tymi emocjami. Żeby zrozumieć tą partnerkę. Uczysz się we Francji jak dać tą przyjemność.