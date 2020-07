Mateusz Borkowski z "Gogglebox" świętuje 35. urodziny! Pokazał się bez koszulki

Mateusz Borkowski, znany jak "Big Boy" z "Gogglebox. Przed telewizorem" świętuje urodziny! Bohater hitu TTV właśnie skończył 35 lat. Z tej okazji pochwalił się na swoim Instagramie nowym zdjęciem, na którym możemy zobaczyć go bez koszulki. Jego niezwykła metamorfoza trwa już cztery lata! Jak teraz wygląda? Zobaczcie!

Mateusz Borkowski z "Gogglebox" świętuje urodziny! Pokazał zdjęcie bez koszulki

Metamorfoza Big Boy'a z "Gogglebox. Przed telewizorem" jest absolutnie niesamowita! Ciężka praca, trud i wysiłek włożony w walkę o szczupłą sylwetkę, przyniosły wspaniałe rezultaty. Gwiazdor hitu TTV schudł ok. 140 kilogramów i czuje się świetnie! Kilka dni temu Mateusz Borkowski świętował swoje 35. urodziny i z tej okazji opublikował zdjęcie, na którym możemy zobaczyć go bez koszulki. Jak wiadomo tak duża utrata wagi spowodowała, że skóra Big Boy'a nie jest idealnie sprężysta, jednak to teraz przecież nie jest najważniejsze. Liczy się jego zdrowie i szczęście z utraty kilogramów!

35 lat na karku ❤ i 4 lata formy olimpijskiej tak nie idealnej ❤📺❤📺❤

Zazdro 😀 wiem ale Goodlife Forever trwa i trwać będzie ❤🔥❤🔥❤ - napisał Mateusz Borkowski pod zdjęciem.

Fani w komentarzach pod postem oczywiście składają życzenia Mateuszowi, jak również zachwycają się jego metamorfozą, która trwa już od 4 lat! Ależ ten czas szybko leci...

- Podziwiam za odwagę. Super metamorfoza. Uwielbiam Cię 🤗🤗 Spełnienia marzeń 🥂🍾🎂 - JUŻ 4 LATA? A ja dalej pamiętam jak przychodziłeś do 🐸 po prażynki bekonowe 😂😂 wygląd sztosik!! Zazdro ❤️ - Wszystkiego najlepszego dla Ciebie 😊 dużo zdrowia bo formę już masz 👌👌 spełnienia marzeń 😊 - piszą fani.

Big Boy swoją drogę do szczupłej sylwetki rozpoczął już 4 lata temu, zaczynając od operacji zmniejszenia żołądka. Od tamtej pory ściśle przestrzega diety - Mateusz po prostu rozpoczął nowe życie! Oczywiście życzymy wszystkiego dobrego bohaterowi "Gogglebox" z okazji urodzin i my również jesteśmy pod ogromnym wrażeniem jego metamorfozy! Zobaczcie jak wygląda.

Big Boy wielu lat bawi widzów programu "Gogglebox. Przed telewizorem", a jego metamorfoza jest inspiracją dla wielu fanów, którzy walczą ze zbędnymi kilogramami.