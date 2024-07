Rihanna i jej boskie ciało z pewnością spędza sen z powiek facetom na całym świecie. W wywiadzie dla magazynu Cosmopolitan zdradza jaki powinien być jej facet.



- Facet może mnie ująć różnymi rzeczami. To może być sposób w jaki wygląda. To może być jego inteligencja. To naprawdę wychodzi dość spontanicznie. Jestem otwarta na miłość, ale faceci powinni sobie na nią zasłużyć, ponieważ w przeciągu minuty czasem dochodzi do nich, że chcieli zupełnie czegoś innego. - wyznała RiRi.

Reklama

Udzieliła także rad jak należy postępować z facetami. - Mężczyźni sa jak myśliwi, lubią polować. Trzeba ciągle trzymać ich w niepewności. Ja też taka jestem. Bardzo szybko się nudzę. Więc, jeśli ktoś potrafi mnie rozbawić, jest najlepszy. - powiedziała Barbadoska.

Reklama

No cóż... zatem panowie nauczcie się parę dobrych kawałów...