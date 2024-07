Maryla Rodowicz to z pewnością jedna z największych gwiazd polskiego show biznesu. Artystka, której piosenki już od kilkudziesięciu lat święcą triumfy, ma miliony fanów w całej Polsce i nie tylko. Maryla Rodowicz uwielbia kolorowe i spektakularne stroje, w których możemy podziwiać ją na scenie. Piosenkarka słynie również z miłości do szybkich, pięknych i drogich samochodów, a konkretnie do jednej marki- Porsche.

Okazuje się jednak, że Maryla Rodowicz nie zawsze mogła pozwolić sobie na takie wydatki. W rozmowie z magazynem "Przyjaciółka" wielka gwiazda zdradziła jak wyglądało jej życie, zanim osiągnęła sukces.

- Ja większość życia spędziłam w dość chaotycznych warunkach, w wynajmowanych mieszkaniach, hotelach...

Artystka przyznaje, że zawsze starała się być niezależna finansowo. Właśnie dlatego namawia wszystkie kobiety do niezależności, zamiast życia w toksycznym związku. Cały wywiad z Marylą Rodowicz w dwutygodniku "Przyjaciółka".

