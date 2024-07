Maryla Rodowicz odniosła się do kontrowersji wokół wygranej Michała Szpaka w konkursie "SuperJedynek". Po zwycięstwie artysty w czasie Festiwalu w Opolu pojawiły się doniesienia, że głosy na Michała Szpaka zostały pozyskane w nieuczciwy sposób. W kuluarach konkursu aż huczało od plotek na temat. W czasie trwania finału koncertu, w ramach bojkotu, artyści nie wychochodzili na scenę, mimo tego, że byli zapraszani. Żaden z nich oficjalnie nie chciał jednak zabrać głosu w tej sprawie. Aferę wokół głosownia na Grand Prix Opola 2016 skomenotwała jedynie Maryla Rodowicz, która obok m.in. Dody, Justyny Steczkowskiej i wielu innych artystów, znalazła się w gronie pokonanych przez Szpaka.

Reklama

Nic nie wiem o zamieszaniu. Po występie poszłam spać - powiedziała w wywiadzie dla "Faktu".

To już drugi rok z rzędu, kiedy pojawiają się kontrowersje wokół Festiwalu w Opolu z Michałem Szpakiem w roli głównej. Rok temu doszło do bójki między menedżerem piosenkarza a Donatanem, który zasugerował oszustwo Szapaka. Jaki będzie finał tegorocznego zamieszania i czy sam zainteresowany wypowie się w tej sprawie? Będziemy Was informować na bieżąco.

Zobacz też: Złote Opole 2016: Michał Szpak wielkim zwycięzcą! Pokonał Steczkowską, Dodę i Rodowicz! ZDJĘCIA.

Zobacz także

Michał Szpak wygrał w konkursie "SuperJedynek" w Opolu.

Reklama

Maryla Rodowicz nie chciała odnieść się do kontrowersji wokół wygranej Szpaka.