Już w poniedziałek w sprzedaży pojawi się nowy numer magazynu "Party" z Martyną Wojciechowską na okładce. Czy gwiazda poprowadzi program z córką, Marysią? Od jakiegoś czasu podróżniczka zabiera dziewczynkę na wyprawy. Wspólne występy w telewizji to tylko kwestia czasu?

Co jeszcze w numerze? Płeć i imię dziecka Magdaleny Lamparskiej. Już niedługo serialowa gwiazda urodzi swoje pierwsze dziecko. Ponadto - czy to koniec kariery Hanny Lis w TVN? Jakiś czas temu gwiazda poinformowała, że jej program „Bez Planu” spada z anteny TVN Style. Co dalej? Zobaczcie w nowym „Party”!

W środku - dodatek na lato! A w nim reportaż z planu „MasterChefa”, wakacyjny quiz i plebiscyt na „Inspirację Dekady”!

Co dalej z karierą Hanny Lis?