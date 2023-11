Martyna Wojciechowska od 22 lat jest gwiazdą telewizji. Zaczynała jako prowadząca programy motoryzacyjne, potem została prowadząca "Big Brothera", co otworzyło jej drzwi do wielkiej kariery. Obecnie prowadzi program "Kobieta na krańcu świata", podróżuje po świecie i jest dyrektor programową Travel Channel. Jej pasją poza podróżami jest też jazda na motocyklu oraz wspinaczka górska. Wiele swoich pasji dzieli wraz z partnerem Przemkiem Kossakowskim i córką Marysią. Czy kiedyś Martyna Wojciechowska planuje ograniczyć ilość podróży, poświęcić się rodzinie i np. poprowadzić program śniadaniowy? Zobaczcie, co Martyna Wojciechowska powiedziała na ten temat!

